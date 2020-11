Dominik Szoboszlai, apontado como um dos jogadores mais promissores da Hungria, atualmente a representar as cores dos austríacos do Salzburgo, pode estar muito próximo de dar um salto para um dos maiores clubes da Europa, segundo revelou o representante do jogador, Esterházy Mátyás, em declarações ao Sport 24.

Szoboszlai, médio/ala de 20 anos, voltou a dar que falar, na última semana, ao marcar o golo que apurou a Hungria para a fase final do Euro 2020 que se vai disputar no próximo ano. Os jornais espanhóis falaram, inclusive, num interesse acentuado do Real Madrid e de forte concorrência do Milan e Arsenal.

«Temos observado a tendência que sempre que faz um bom jogo, o que felizmente tem sido frequente, os vários rumores que fazem sobre ele ficam mais fortes. Mas a nossa estratégia não vai mudar depois de um ou dois desses jogos. A nossa visão desde o início tem vindo a ser desenvolvida e todos esses comentários só mostram que estamos no caminho certo», atirou o empresário do jovem médio.

A verdade é que Esterházy Mátyás, sem revelar o destino do jovem jogador, deixou a entender que a transferência pode estar para breve. «Quer seja em janeiro ou no verão, o mais importante é que irá para um lugar onde acreditamos que terá uma boa oportunidade para jogar e para manter a curva de crescimento que começou no Salzburgo. Obviamente não estou a revelar um segredo ao dizer que está cada vez mais próximo de deixar o campeonato austríaco», contou ainda o empresário.

Szoboszlai, segundo o site Transfermarkt, está avaliado em 25 milhões de euros, um preço acessível para os grandes da Europa e o Salzburgo está interessado em negociar, até porque o jovem jogador termina contrato em 2022 e já anunciou que não vai renovar.