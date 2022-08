Thomas Tuchel confirmou que Marc Cucurella está muito próximo de ser oficializado como reforço do Chelsea, na conferência de antevisão ao jogo contra o Everton, da primeira jornada da Premier League.



«Ainda não está concluído, mas não quero dizer-vos que não sei de nada sobre as negociações. Os papéis estão em processo, espero que tudo possa ficar concluído antes do meio-dia e que o Marc seja nosso jogador», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«O Marc é um jogador fantástico, é jovem, tem fome de vencer e é muito inteligente. Pode jogar em várias posições dentro do nosso sistema e é por isso que esperamos que a transferência esteja concluída em breve», acrescentou.



Marcos Alonso está de saída do Chelsea, de acordo com a imprensa inglesa. A confirmar-se a saída do espanhol, Cucurella vai discutir um lugar na equipa inicial dos londrinos com Ben Chilwell.



Recorde-se que o lateral-esquerdo, de 24 anos, fez a formação no Barcelona e cumpriu um jogo pela equipa principal antes de se transferir para o Eibar. Além do emblema basco, Cucurella representou ainda o Getafe antes de rumar a Inglaterra.