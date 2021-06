O defesa esquerdo Jefferson, que em Portugal representou Estoril Praia, Sporting, Sp. Braga e Casa Pia, está de regresso ao Brasil.

O jogador de 32 anos foi anunciado como reforço do Paysandu, da Série C, o terceiro escalão do futebol brasileiro. Na última temporada, Jefferson jogou 16 jogos pelo Casa Pia na II Liga. Regressa agora ao seu país natal, de onde saiu em 2012.