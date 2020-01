O FC Porto cedeu Rui Pedro ao Leixões tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



Após seis meses na equipa B do Granada, o avançado de 21 anos regressa a Portugal para atuar na II Liga.



Formado no FC Porto, Rui Pedro já esteve cedido ao Boavista e ao Varzim, antes do Granada, nesta época. O jogador tem contrato por mais uma época e meia com os dragões.