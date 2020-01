O extremo Diogo Salomão está de volta ao futebol português e é reforço do Santa Clara por uma época e meia, apurou o Maisfutebol.

O jogador de 31 anos acertou a rescisão de contrato com os romenos do Steaua Bucareste na quinta-feira e é a última cara nova no plantel comandado por João Henriques no mercado de transferências de janeiro.

Salomão já deu entrada na última atualização de inscritos da Liga, às 18 horas. É apresentado esta noite, na gala dos 99 anos do clube, em Ponta Delgada.

Quatro anos depois de ter saído do Sporting para o Maiorca, Salomão regressa a Portugal para representar o nono clube da carreira como sénior.

Em Portugal, jogou ainda no Casa Pia e no Real SC, além dos espanhóis do Deportivo da Corunha, dos romenos do Dínamo de Bucareste e dos sauditas do Al Hazem.

