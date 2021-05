O Boavista confirmou que não exercerá a opção de compra que detinha sobre Jorge Benguché. O avançado hondurenho foi emprestado pelo CD Olimpia e volta ao seu país com um registo muito pobre de xadrez ao peito: um golo marcado em 16 presenças.



Benguché quatro vezes titular no campeonato e ainda jogou mais dez vezes como suplente utilizado. Na Taça de Portugal entrou duas vezes e marcou o único golo da época ao Estoril-Praia. Um rendimento muito, muito inferior ao do compatriota Alberth Elis.



Jorge Benguché, 25 anos, tem quatro jogos e dois golos pela seleção hondurenha, mas não causou qualquer impacto no futebol português.



O Boavista garantiu a manutenção na I Liga ao vencer em Barcelos na última jornada.