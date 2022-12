O Marítimo oficializou a contratação de Léo Pereira.



O avançado, de 22 anos, chega à Madeira por empréstimo do Atlético Goianiense e torna-se no quarto reforço dos insulares para a segunda metade da época 2022/23 depois de Renê Santos, Marcelo Carné e de Paulinho.



Além do clube de Goiás, Léo Pereira passou por Ituano, Corinthians e Grémio, clube onde foi colega de Pepê, atual jogador do FC Porto.