Matías Lacava vai representar o Vizela em 2023/24, informou o clube.



Os minhotos referem que chegaram a acordo com o jovem jogador para que este continuasse no clube. O extremo trocou o Tondela pelos vizelenses no decorrer da época passada, tendo anotado um golo em 15 jogos.



«O avançado de 20 anos chegou a acordo com o FC Vizela e renovou por mais uma temporada, representando as cores vizelenses pelo menos até junho de 2024. Na época passada, Matías Lacava participou em 15 partidas de Rainha ao Peito e apontou 1 golo na conta pessoal», lê-se no comunicado.



Lacava passou pela formação do Barcelona, Lazio e Benfica até se estrear como sénior Academia Puerto Cabello. Nos últimos anos esteve sempre cedido pelo emblema venezuelano, tendo representado Santos, Tondela e Vizela.