O Paços de Ferreira anunciou a contratação de Arthur Sales.



O avançado brasileiro chega aos castores por empréstimo do Lommel SK, clube que milita na segunda divisão da Bélgica. Na época de estreia na Europa, o atacante de 20 anos marcou oito golos em 19 jogos.



Arthur Sales é um produto da formação do Vasco da Gama e chegou a disputar dez jogos na equipa principal. É o quarto reforço do Paços de Ferreira para 2022/23.