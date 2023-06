Pablo Villar é o novo treinador do Vizela, informou o clube esta sexta-feira.



O espanho assinou contrato válido por uma temporada e sucede a Manuel Tulipa, técnico que deixou os vizelenses por divergências com a SAD.



«Muito orgulhoso, feliz e ansioso por começar. Sei que esta é uma cidade lutadora e quero que esse espírito esteja presente na nossa equipa», referiu, aos meios do clube.



Natural das Asturias, Villar trabalhou em clubes espanhóis como Luarca, CD Tineo e Urraca, além de ter exercido funções de adjunto no Lorca, nos ucranianos do Karpaty Lviv e nos chineses do Qingdao Hainiu.



O técnico, de 36 anos, teve também uma experiência nos eslovacos do Pohronie e orientou ainda o Riteriai, da Lituânia, equipa que quase conduziu às competições europeias. Esse foi, de resto, o último trabalho de Villar antes de chegar a Vizela.