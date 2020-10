O que têm em comum João Mário, Ricardo Quaresma, Fábio Coentrão e Antunes? São todos internacionais portugueses e regressam em 2020 ao campeonato português.



E o que une Javi Garcia, Nico Gaitán, Nico Otamendi, André Castro e Djalma? Foram todos campeões nacionais e voltam ao nosso país depois de um período noutras paragens.



Há ainda um campeão do mundo em título (Adil Rami), um jogador que esteve no Mundial de 2014 pelo Brasil (Henrique), um vencedor da liga espanhola (Antonio Adán) e muitos atletas com um passado riquíssimo nas seleções jovens dos respetivos países.



Pode não haver ainda acesso livre para adeptos nas bancadas, mas no relvado as coisas parecem muito interessantes, com nomes que prometem uma subida de qualidade nos jogos da Liga.



Vamos respirar fundo e ver, clube a clube, todas as caras novas para a edição 2020/21 do campeonato. Quem contratou mais? Famalicão e Boavista fizeram verdadeiras revoluções nos plantéis. Quem contratou melhor? Só daqui a uns meses é que esta pergunta terá uma resposta justa.



NOTA: o Maisfutebol não inclui nesta lista os regressos de empréstimos, nem os futebolistas contratados para as equipas B. Recorde como foi o FECHO DE MERCADO.

Na baliza do Sporting estará um vencedor da liga espanhola: Antonio Adán