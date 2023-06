Entre as sucessivas investidas dos clubes árabes, os emblemas europeus procuram manter os respetivos planeamentos para a temporada 2023/24 e atacar o mercado de transferências com precisão.

Um dos temas do momento é o futuro da baliza do Manchester United, com David de Gea em final de contrato. A imprensa inglesa coloca três nomes em cima da mesa: Diogo Costa (FC Porto), Andre Onana (Inter Milão) e David Raya (Brentford).

O Chelsea continua bastante ativo. Por um lado, prepara-se para contratar Nicolas Jackson, avançado do Villarreal. Por outro, vai tentando resistir às investidas do United por Mason Mount. Lukaku é para vender, por 40 milhões de euros, surgindo o Al Hilal (Arábia Saudita) e o AC Milan como principais candidatos.

MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS AO MINUTO.