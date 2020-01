Bernardo Martins vai reforçar o Desportivo de Chaves por empréstimo do Paços de Ferreira, adiantou o zerozero e confirmou o Maisfutebol.



O jogador de 22 anos chegou este ano à Capital do Móvel após uma curta passagem pelo Benfica B, mas foi pouco utilizado: disputou apenas nove jogos.



As chegadas de Adriano Castanheira e de João Amaral aos castores retiraram espaço a Bernardo Martins que assim se torna no segundo reforço de inverno para César Peixoto, depois de Benny.



De resto, é esperado que o médio ofensivo seja apresentado oficialmente pelos flavienses ainda esta quarta-feira.