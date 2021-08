O Antuérpia anunciou neste sábado a contratação de Radja Nainggolan. O médio de 33 anos estava sem clube, depois de ter rescindido contrato há poucos dias com o Inter.

Nainggolan chegou a Itália com 18 anos, em 2004. Jogou no Piacenza, no Cagliari e na Roma, antes de assinar com o Inter. Não foi opção regular, sendo emprestado ao Cagliari por duas épocas seguidas. Acabou por rescindir contrato com o Inter, chegando a ser um dos jogadores livres mais valiosos.

O médio belga regressa ao futebol do seu país, agora como jogador sénior, tendo representado os juvenis do Beerschot antes de sair da Bélgica.