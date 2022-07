O Rennes está interessado em contratar Morato ao Benfica. O diretor-desportivo do emblema francês, Florian Maurice, confirmou que o brasileiro é um dos centrais na lista de possíveis reforços quando confrontado com o tema.



«Estamos a trabalhar e tentamos avançar com calma mesmo que seja uma posição que queiramos reforçar. Estamos a avançar de forma metódica para que possamos concluir esse dossiê o mais depressa possível. Não estou a trabalhar apenas num, dois ou três dossiês, mas em dez porque nunca sabemos o que pode acontecer», disse à margem da apresentação de Mandanda, citado pelo L'Équipe.



O quarto classificado da última edição da Ligue 1 revelou ainda que as negociações por Samuel Umtiti com o Barcelona pararam.



«Esse dossiê está em 'stand-by'. Estamos a trabalhar noutras soluções», esclareceu ainda o dirigente.



Morato, de 21 anos, chegou ao Benfica em 2019 proveniente do São Paulo. O central estreou-se pela equipa principal pela mão de Bruno Lage a 21 de dezembro contra o Vitória de Setúbal, num jogo da Taça da Liga.