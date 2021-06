O Moreirense anunciou, na manhã desta quinta-feira, que renovou contrato com o avançado Rafael Martins.

O jogador de 32 anos vai continuar por mais uma época em Moreira de Cónegos, depois de ter regressado a Portugal em janeiro, vindo do Hangzhou Greentown, da China.

Rafael Martins foi a figura do Moreirense na época 2015/16, quando se tornou o melhor marcador de uma só época no clube (com 20 golos em 31 jogos). O avançado brasileiro jogou depois no Levante, no Vitória de Guimarães e na China.

Esta é a segunda renovação no plantel do Moreirense, depois de Fábio Pacheco ter prolongado o vínculo ao clube até 2023.