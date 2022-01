Renzo Saravia vai voltar ao FC Porto, depois de dois anos de empréstimo ao Internacional de Porto Alegre.

O internacional argentino viajou para Portugal e esta semana irá apresentar-se no centro de treinos do Olival, dependendo da decisão de Sérgio Conceição a sua reintegração no plantel.

Saravia é visto como uma opção para colmatar as muitas baixas portistas sobretudo do lado direito da defesa.

João Mário e Manafá estão lesionados – este último terá um longo período de recuperação pela frente –, além de Nanu estar na Taça de África das Nações ao serviço da Guiné Bissau. Pelo mesmo motivo, do lado esquerdo o FC Porto não pode contar com Zaidu, que está a representar a Nigéria.

Sobram para o lugar de defesa direito Corona, adaptado, e uma eventual promoção de Tomás Esteves, relegado para a equipa B. Duas soluções de recurso, pelo que o argentino de 28 anos, que tem mais um ano e meio de contrato, ganhou força como alternativa imediata.

Saravia foi contratado em 2019 ao Racing Avellaneda, porém, nunca conquistou o seu lugar nos dragões, tendo feito apenas seis jogos e marcado um golo. No entanto, no Brasil, o lateral que vestiu por nove vezes a camisola da seleção das pampas destacou-se ao serviço do Internacional, tendo terminado o seu período de cedência em dezembro.