Sete anos depois de ter emigrado, Rolando está de regresso ao futebol português: o central vai ser reforço do Sp. Braga.

O mercado de transferências está fechado, é certo, mas Rolando é um jogador livre desde o passado verão, altura em que terminou o contrato que o ligava ao Marselha, e por isso pode assinar em qualquer altura.

Rolando já tinha estado em negociações com o Braga no início da época, de resto, mas as duas partes não chegaram então a um acordo financeiro.

Agora, ao que tudo indica, o internacional português de 34 anos vai mesmo tornar-se «arsenalista». Rolando esteve em Braga no início da semana, e agora o acordo está fechado.

O defesa reforça assim as opções de Rúben Amorim, de quem foi colega no Belenenses.