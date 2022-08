Vitinha renovou contrato com o Sporting de Braga até 2027, anunciou o clube.



O avançado, de 22 anos, acrescentou três anos ao vínculo anterior e ficou com uma cláusula de 30 milhões de euros, sabe o Maisfutebol. Ligado aos bracarenses desde 2017, o internacional sub-21 português concluiu a formação no clube e chegou à equipa principal em 2020/21.



Desde então, Vitinha cumpriu 42 jogos pelo Sp. Braga e conquistou uma Taça de Portugal.