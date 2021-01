Pité vai reforçar o Arouca, emblema que milita atualmente na II Liga, sabe o Maisfutebol. O esquerdino de 26 anos estava livre no mercado de transferências, depois de sair do Tondela no final da época passada. Pité assinará um ano e meio pelo Arouca.



Formado no Beira-Mar, Pité foi contratado pelo FC Porto em 2014 e esteve ligado aos dragões até 2017. No Tondela fez 66 jogos e 5 golos em quatro anos. Tentará, agora, ajudar a devolver o Arouca ao escalão maior.



O Arouca é sétimo classificado na II Liga, a quatro pontos do terceiro lugar (play-off de subida) e a oito dos dois primeiros. Pité soma três internacionalizações pelas seleções nacionais, todas nos Jogos Olímpicos do Brasil, em 2016.