Rui Pedro Braz vai voltar a Buenos Aires para fechar a transferência de Enzo Fernández.

De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, o diretor desportivo do Benfica é esperado na Argentina nas próximas horas, para acelerar o processo com o River Plate.

Com o emblema argentino eliminado da Taça Libertadores, o Benfica conta integrar Enzo Fernández na pré-temporada. Nesse sentido, as declarações do treinador do emblema argentino geraram algum desconforto na Luz. Marcelo Gallardo referiu que a situação do médio «não é clara», fazendo uma clara distinção com Julián Álvarez, vendido ao Manchester City. O avançado despediu-se do grupo de trabalho nesta sexta-feira, ao contrário de Enzo, que continua integrado.

Apesar do incómodo causado pelas palavras de Gallardo, o Benfica está confiante de que será respeitado o princípio de acordo estabelecido com o River Plate, até pelas boas relações existentes entre os dois clubes.

A viagem de Rui Pedro Braz surge, por isso, numa perspetiva de acelerar o processo burocrático, agora que o River Plate foi eliminado da Taça Libertadores. Os responsáveis do Benfica esperam que o jogador possa chegar a Lisboa no início da próxima semana, e depois começar a trabalhar às ordens de Roger Schmidt.