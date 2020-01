Diogo Pinto, médio ofensivo de apenas 20 anos, vai rescindir com o Benfica para rumar ao Ascoli.

Os acordos estão estabelecidos, e falta apenas formalizar a rescisão de contrato com as águias, para de seguida o jogador viajar para Itália e assinar por quatro anos e meio com o emblema da Serie B.

Diogo Pinto começou a jogar no União de Tomar, mas depois esteve vários anos na formação do Sporting. Após uma passagem pela União de Leiria voltou a Lisboa, mas para representar o Benfica, clube ao qual chegou em 2015.

Utilizado esta época nos sub-23 e na equipa B, o médio ofensivo vai agora rescindir com o Benfica e assinar pelo sétimo classificado da Serie B italiana.

[foto: SL Benfica]