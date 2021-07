O Benfica entrou na disputa com Juventus e Milan na tentativa de assegurar a contratação do avançado Kaio Jorge, cujo vínculo ao Santos termina em dezembro deste ano, encontrando-se por isso livre agora para assinar pré-contrato com quem quiser.

O Maisfutebol sabe que os encarnados colocaram em cima da mesa do Peixe a seguinte proposta: três milhões de euros e também a inclusão de dois jogadores em troca pelo negócio.



A estratégia da SAD encarnada é proporcionar ao Peixe um encaixe financeiro significativo, visto a forte possibilidade da saída do jovem goleador sem qualquer encaixe financeiro no término da temporada. Por isso, há dentro da Luz uma confiança no avanço da negociação. A informação da investida das águias foi publicada inicialmente pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo nosso jornal.



Para já, o Benfica já definiu um nome para entrar na tentativa de acordo: o avançado colombiano Yony González, que está emprestado ao Ceará. O cenário atual leva a crer que o lateral-direito Gilberto e o médio Gabriel também podem vir a ser sugeridos, uma vez que não são imprescindíveis para Jorge Jesus.



Apesar de quererem fechar o quanto antes a chegada de Kaio Jorge, de 19 anos, afastando assinar a pesada concorrência dos emblemas italianos, os encarnados têm como prioridade negociar pelo menos um jogador de ataque do plantel principal: Carlos Vinícius e Haris Seferovic são as opções mais apetecíveis no mercado.