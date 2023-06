Bernardo Silva já assumiu várias vezes o desejo de voltar ao Benfica, e até já deixou claro que não o queria fazer apenas para encerrar a carreira, mas o campeão europeu pelo Manchester City assume que esse não é um cenário viável nesta altura.

Na conferência de imprensa da Seleção Nacional, o médio português não fugiu à pergunta sobre os encarnados e deixou uma garantia: para já, não é possível regressar à Luz

«Não é o espaço próprio, mas para acabar com o tema, pois sei que as pessoas vão falar disto: é irrealista. As pessoas sabem o que eu sinto pelo clube, mas é irrealista. Não vai acontecer», respondeu Bernardo, aos jornalistas.

EM ATUALIZAÇÃO