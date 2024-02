Dia agitado para o Besiktas. Com a janela de transferências ainda aberta, as «águias negras» continuam a fazer ajustes no plantel às ordens de Fernando Santos.



Em comunicado, o clube de Istambul informou que está a negociar com o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, a contratação de Joe Worrall. O defesa, de 24 anos, já esteve a assistir ao jogo do Besiktas contra o Trabzonspor do último domingo.



O inglês prepara-se assim para deixar o clube inglês onde estava desde 2019. Esta temporada, Worrall foi utilizado em apenas nove encontros.



Em sentido contrário, o Besiktas informou que o Emrecan Bulut, médio de 21 anos, vai jogar por empréstimo no Ümraniyespor até fim da temporada.