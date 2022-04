Com o mercado de transferências prestes a fechar, no Brasil, o Botafogo procura reforços na Liga portuguesa para oferecer a Luís Castro, e está em negociações avançadas para recrutar Lucas Fernandes e Gustavo Sauer.

A negociação mais sólida, nesta altura, é a de Lucas Fernandes, jogador dos quadros do Portimonense. Em cima da mesma está um empréstimo com opção de compra.

No caso de Gustavo Sauer, o cenário é de uma transferência em definitivo, mas as duas partes ainda não chegaram a um acordo. O Boavista atira a fasquia para os dois milhões de euros, mas o Botafogo desejava um investimento inferior.

As negociações intensificaram-se nas últimas horas e prometem entrar madrugada dentro. Não só pela diferença horária para o Brasil, mas sobretudo pela reduzida margem de manobra, já que o mercado fecha nesta terça-feira.

O Botafogo, agora treinado pelo português Luís Castro, tem procurado reforçar significativamente o plantel para a edição 2022 do Brasileirão, agora com o investimento do norte-americano John Textor, empresário que esteve em negociações para entrar na SAD do Benfica.

O emblema brasileiro já contratou Philipe Sampaio (ex-Boavista, Feirense e Tondela), Saravia (recrutado ao FC Porto) e Lucas Piazon (emprestado pelo Sp. Braga), para além de Luis Oyama, Patrick de Paula e Victor Sá.