Com a entrada em janeiro de 2021, há vários craques do futebol mundial que ficaram livres para negociar com outros clubes, uma vez que o contrato com o clube atual está a menos de seis meses do final.

A lista é bem valiosa, até porque começa logo com Lionel Messi, avaliado em 100 milhões de euros pelo Transfermarkt. O argentino já quis sair do Barcelona no verão, e agora está livre para assinar por outro clube e romper uma ligação de duas décadas.

Entre os jogadores mais valiosos em final de contrato estão também dois portistas: Moussa Marega, avaliado em 20 milhões de euros, e Otávio, que está nos 18.

