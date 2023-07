Johnny Evans está de volta do Manchester United… para integrar a pré-época.

De acordo com o comunicado dos «red devils», Evans assinou «um contrato de curta duração que lhe permitirá participar nos próximos jogos de pré-época do Manchester United, em Edimburgo e San Diego».

O Manchester United explica que o central de 35 anos, que terminou contrato com o Leicester, tem treinado com a equipa de sub-21 dos «red devils», enquanto estuda as opções de carreira.

A verdade é que o clube diz que Evans «tem impressionado Erik ten Hag e a equipa técnica», e acaba de ser convocado para a viagem a Edimburgo.