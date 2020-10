Aos 40 anos, Weldon acaba de encontrar novo clube. O antigo avançado do Benfica assinou pelo Santos-AP, de Macapá.

Weldon representou Belenenses, Benfica e Olhanense, em Portugal.

Em 2019 esteve ao serviço do Batatais, do interior de São Paulo, e agora é reforço do Santos-AP de Macapá, que disputa a Série D.