Luis Suárez é nome riscado pela Juventus. Pelo menos essa é a garantia deixada pelo diretor desportivo da equipa da «vecchia signora», uma vez que o avançado uruguaio está a tentar obter passaporte italiano, mas nunca o conseguirá dentro desta janela de transferências.

«Os prazos burocráticos são mais longos do que o mercado e as datas da Liga dos Campeões, por isso podemos tirá-lo da lista. Quando a oportunidade de compra foi apresentada, fizemos uma avaliação da mesma, mas faltam alguns requisitos. Procurámos informação sobre a questão da cidadania italiana, mas como não era possível em tempo útil decidimos desistir», explicou Fabio Paratici.

Contratualmente ainda ligado ao Barcelona, Suárez foi apanhado em Itália esta semana, uma vez que foi a Perugia tentar avançar com o processo do pedido de cidadania italiana, mas pelos vistos já tem fechadas as portas da Juventus de Cristiano Ronaldo.

A «vecchia signora» não esconde que quer um avançado, mas Paratici mostra serenidade relativamente a esse desejo.

«Sabemos onde queremos chegar. Sabemos quais são os nossos objetivos, mas vamos tentá-los com serenidade e calma, independente do nome», referiu.

Edin Dzeko, jogador da Roma, do português Paulo Fonseca, continua a ser o nome mais falado.