Ryan Gauld está mesmo a caminho da Major League Socce (MLS). O Maisfutebol apurou que os Vancouver Whitecaps, que tinham um acordo verbal com o jogador há duas semanas, pelo menos, chegou finalmente a acordo com o Farense e aceitou pagar uma verba para garantir a transferência.



Conforme o nosso jornal revelou no passado dia 16, o emblema canadiano trabalhava inicialmente para receber o médio a «custo zero», visto que os representantes do atleta alegavam que não havia mais qualquer tipo de vínculo com os algarvios.



O Farense, por seu lado, remetia para a renovação automática do contrato de Gauld (até junho de 2022), acionada em fevereiro deste ano, algo que esteve no centro da discórdia entre as partes envolvidas.



Os empresários do escocês insistiam que o novo vínculo tinha perdido validade por causa da despromoção da equipa alvinegra à segunda liga, mas o Farense argumentava que isso só aconteceria, de facto, se a renovação ficasse para depois do final da temporada.

Para contornar este impasse, os Whitecaps decidiram mesmo avançar com uma compensação financeira ao Farense, pela libertação do passe.

Aos 25 anos, Ryan Gauld tem em mãos um contrato de três temporadas para representar o emblema canadiano, no qual vai receber cerca de 1,5 milhões de dólares brutos por época (cerca de 1,3 milhões de euros).