Na conferência de imprensa de apresentação de Arturo Vidal, a direção do Flamengo foi questionada sobre um eventual interesse em... Cristiano Ronaldo.

«Temos de tratar isso de maneira muito séria. Em nenhum momento tratámos com o Cristiano Ronaldo. Nem pensei nisso», começou por responder Marcos Braz, vice-presidente para o futebol.

«Quando estava na Europa, estive com a mãe do Cristiano. Conheci-a num restaurante, no qual estava com a minha família. Conversámos cinco minutos, tomámos um café. Tratou-me com a maior cordialidade possível. Eu estava na ilha da Madeira, na casa dela, na região dela. Foi isso que aconteceu», recordou.

Para finalizar, Marcos Braz referiu que «gostaria muito» de contratar Cristiano Ronaldo, mas disse que «isso é impensável». «Em nenhum momento pensámos nisso», concluiu.