Uma fotografia da mãe de Cristiano Ronaldo com o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, na Madeira, na altura em que o clube brasileiro tentou contratar Jorge Jesus, fez sonhar os adeptos do clube carioca. Agora, em entrevista à ESPN, o internacional português não descartou a possibilidade de um dia ainda vir a jogar no Brasil.

«O que eu posso dizer, com certeza absoluta, é que o Brasil é um país irmão. Pela relação que tenho com colegas meus, pela cultura, os brasileiros que vivem em Portugal. A minha irmã vive no Brasil, casada com brasileiro. Faço os meus cursos de nutrição com brasileiros. É um país que tenho muita consideração, sei muito sobre o Brasil», destacou o jogador do Manchester United em entrevista à ESPN.

Quanto à possibilidade de vir a jogar no Brasil, Cristiano Ronaldo diz que «no futebol tudo é possível». «Jogar, ninguém sabe. Ninguém dizia que eu ia voltar ao Manchester (United) com 36 anos, e aqui estou. Jogar no Brasil? Não sei. Está longe dos meus pensamentos, mas no futebol tudo é possível, não sei», acrescentou.

Na primeira parte de uma entrevista que vai ser publicada em três fases, foi também pedido a Cristiano Ronaldo que fizesse uma comparação com outros Ronaldos que marcaram a história do futebol brasileiro, o Fenómeno e Ronaldinho. «Prefiro dizer que os três deixaram o seu legado, a sua história. Posso dizer, por factos, que ganhei mais títulos individuais do que eles, mas os dois ganharam Copas do Mundo. Simpatizo muito com eles. São dois jogadores que cresci a ver jogar. Dizer quem é o melhor, o segundo, não é o mais importante. Prefiro ficar que são ídolos e deixaram uma história bonita no futebol», destacou de forma diplomática.