José Ángel Carmona não vai mais ser reforço do Sporting e, de acordo com a versão do lado do próprio lateral direito do Sevilha, o negócio caiu por falta de acordo entre as partes envolvidas.

«O jogador não está lesionado. Afinal, ele vai voltar aos treinos normalmente no Sevilha. Os clubes não chegaram a um acordo», garante a assessoria de imprensa do jogador espanhol, em contacto com o Maisfutebol.

Antes, o nosso jornal tinha recolhido informações que apontavam para uma lesão muscular, sofrida por José Ángel Carmona no final da época passada, durante o empréstimo ao Elche, e que ainda requereria mais algum tempo de paragem. Esse seria o motivo para a desistência do Sporting, que quer uma opção para o imediato.

Nenhuma das versões fala em «chumbo» nos exames médicos, mas diferem quanto ao problema físico, já que a assessoria de imprensa do jogador garante que este está apto para treinar no imediato.