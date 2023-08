Os negócios intensificam-se a dois dias do fecho do mercado de transferências.



João Félix é um dos nomes que promete agitar as últimas horas. Com intenção de deixar o Atlético de Madrid, o internacional português pode rumar ao Barcelona se o clube resolver os problemas relativos ao fair-play financeiro, escreve o AS. A saída de Ansu Fati para a Premier League poderia ajudar a desbloquear a ida de Félix para a Catalunha.



O Chelsea continua a investir no plantel e já chegou a um princípio de acordo com o Man. City para contratar Cole Palmer. Os «blues» vão pagar cerca de 45 milhões de euros pelo jovem formado nos «citizens», adianta a imprensa inglesa.



Nuno Tavares está muito perto de se tornar jogador do Nottingham Forest. De acordo com a Sky Sports, o internacional sub-21 português já realizou exames médicos para completar a mudança para East Midlands por empréstimo do Arsenal.



Por sua vez, o PSG ofereceu 45 milhões de euros por Bradley Barcola, jovem promessa do Lyon. Fabrizio Romano noticia que os dois clubes estão muito perto de estabelecerem um acordo.



O «The Athletic» informa que há conversas entre Liverpool e o Bayern Munique para a transferência Ryan Gravenberch. O acordo está difícil a dois dias do fecho do mercado, diz a mesma fonte.