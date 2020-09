O Arsenal anunciou esta segunda-feira a contratação de Alex Runarsson ao Dijon.

O internacional islandês assinou um contrato válido por quatro temporadas com os gunners e chega para substituir Emiliano Martínez, suplente de Leno na época passada, que saiu para o Aston Villa.

Runarsson usará a camisola número 13. Antes do Dijon, o jogador de 25 anos representou ainda o RK Reykjavik e o Nordsjaelland.

Welcome to The Arsenal, Alex Runarsson 🔴



👋 @runaralex