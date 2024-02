Bruno Jordão foi anunciado, esta quinta-feira, como novo jogador do Radomiak Radom.



Em comunicado, o emblema polaco informa que o jogador assinou um contrato válido até 2026 após ter rescindido com o Wolverhampton.



O médio, de 25 anos, destacou-se muito cedo com uma saída do Sporting de Braga para a Lazio por empréstimo, juntamente com Pedro Neto. A dupla mudou-se de Roma para o Wolverhampton, mas Bruno Jordão raramente foi utilizado pela equipa principal dos «lobos».



Nas últimas temporadas, Jordão viveu empréstimos a Famalicão, Grasshoppers e Santa Clara. Na primeira metade da presente época, fez 16 jogos pelos sub-21 dos Wolves.