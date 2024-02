O médio português Bruno Jordão rescindiu contrato com o Wolverhampton «para poder encontrar um novo clube», informou o emblema inglês.

O jogador de 25 anos põe fim a uma ligação de quatro épocas e meia aos «lobos», onde chegou oriundo do Sporting de Braga, juntamente com Pedro Neto, depois de um empréstimo à Lazio.

Jordão somou poucos jogos na equipa principal dos Wolves, tendo sido emprestado, nas últimas temporadas, a Famalicão, Grasshoppers e Santa Clara. Na primeira metade da presente época, fez 16 jogos pelos sub-21 do clube inglês.

Bruno Jordao's four and a half year spell at the club has come to an end.



Wishing you the very best in your next move, Bruno 🤝