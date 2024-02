Carlos Vinícius foi oficializado como reforço do Galatasaray, tal como o Maisfutebol havia noticiado.

Contratado por empréstimo do Fulham até ao final da época, a cedência do avançado brasileiro vai custar ao emblema turco 600 mil euros, conforme se lê no comunicado divulgado.

Por sua vez, o jogador vai receber um salário líquido de 600 mil euros.

Antigo futebolista do Benfica, Vinícius fez três golos em 16 jogos pelo Fulham, de Marco Silva, no início da época. Segue agora para o Galatasaray, onde vai ser colega de Sérgio Oliveira.