O guarda-redes Fuzato foi esta terça-feira oficializado no Gil Vicente, emprestado pela Roma.

Aos 23 anos, o guarda-redes formado no Palmeiras deixa o clube romano, cujo vínculo termina em 2023 e junta-se ao clube gilista, que conseguiu a permanência no principal escalão do futebol português.

Internacional sub-20 pelo brasil, o guardião integrou a última convocatória do selecionador brasileiro Tite, mas ainda não se estreou pela "canarinha".

É o oitavo reforço do Gil Vicente, depois de Joel Pereira, Souleymane, Talocha, Tim Hall, Léautey, Fujimoto e Hanne.