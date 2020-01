O Olympiakos anunciou esta quarta-feira a contratação de Hassan ao Sp. Braga.

Nem o clube grego nem o português informam sobre os detalhes do negócio, mas a imprensa grega dá conta de que se trata de um empréstimo até ao final da época com uma opção de compra fixada nos dois milhões e meio de euros.

O avançado egípcio de 26 anos está assim de regresso ao emblema orientado por Pedro Martins, onde já tinha jogado na época passada. Nesse período, fez 32 jogos e marcou 15 golos.

Este ano, pelo Sp. Braga, tinha apenas sete partidas realizadas e um golo. Recorde-se que os bracarenses vão receber Abel Ruiz, avançado do Barcelona por empréstimo.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού και πάλι ο Αχμέντ Χασάν! / @HassanKouka is again a member of the Olympiacos family! 🔴⚪💪🏻#Olympiacos #Welcome #AhmedHassan #WelcomeBackAhmed pic.twitter.com/tUzEHEdIRI