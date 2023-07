Chadaille Bitshiabu foi anunciado como reforço do Leipzig.



O defesa assinou por cinco temporadas com o emblema alemão, deixando o PSG. Formado no emblema parisiense, o central de 18 anos estreou-se pela equipa principal em 2021/22 pela mão de Pochettino num jogo da Taça de França.



Chadaille Bitshiabu participou em 16 jogos pelo PSG na temporada passada.



Os valores do negócio não foram divulgados pelos clubes, mas a imprensa internacional dá conta de que o acordo ficou fechado por 15 milhões de euros.