O Manchester United anunciou a contratação de André Onana.

O guarda-redes internacional camaronês assinou por cinco temporadas, até junho de 2028, tendo o acordo prevista a possibilidade de mais uma época de opção.

O Man. United não revela quanto pagou pelo novo dono da baliza de Old Trafford, mas a imprensa britânica que a transferência ter-se-á feito por um valor global a rondar os 55 milhões de euros.

Onana, de 27 anos, chega do Inter de Milão, tendo jogado na sua carreira no Ajax e sido formado no Barcelona.