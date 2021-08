O Aytemiz Alanyaspor anunciou esta segunda-feira a assinatura de contrato de Wilson Eduardo, avançado luso-angolano que estava livre, depois de ter saído do Al Ain (Emirados Árabes Unidos).



Aos 31 anos, o internacional angolano vai dar continuidade à sua carreira no futebol turco, assinando um contrato válido por duas temporadas, com outra de opção.



É o quinto país em que Wilson Eduardo joga, depois de Emirados Árabes Unidos, Holanda (Den Haag), Croácia (Dínamo Zagreb) e Portugal, naturalmente.



O Alanyaspor, que concluiu o último campeonato turco na 9.ª posição, tem vários jogadores como os portugueses Marafona e Daniel Candeias, o colombiano Cristian Borja ou o brasileiro Davidson.