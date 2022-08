Entrevistado para o podcast "Phrasen Mäher", o diretor desportivo do Bayern de Munique explicou o motivo pelo qual Cristiano Ronaldo nunca esteve nos planos bávaros, apesar do interesse demonstrado em deixar o Manchester United neste mercado de transferências.

«Podem ver que a nossa linha de ataque está bem preenchida, mesmo sem o Lewandowski. É difícil, do ponto de vista desportivo e financeiro. Temos oito jogadores para quatro posições. Temos jogadores experientes que estão no auge da sua capacidade e temos talentos aos quais queremos dar tempo de jogo. Então decidimos todos continuar com o nosso plano. Isso estava fora de questão para nós. Estamos muito feliz por termos o ataque preenchido», explicou Hasan Salihamidzic.

Relativamente a Haaland, o dirigente do Bayern assumiu conversações, mas o avançado norueguês acabou por assinar pelo Manchester City.

«Tivemos algumas conversas. Isso não é segredo. Tínhamos coisas em mente, mas no final não deu certo, por vários motivos. Também não quer culpar o jogador, que escolheu o que ele pensa ser melhor. Acho que tomámos boas decisões. Depois veremos daqui a um ou dois anos. Os jogadores que temos são excecionais», explicou.