Para além do retorno desportivo que espera de Rúben Dias, o Manchester City também ficou satisfeito com o valor investido na contratação do central ao Benfica (68 milhões de euros), ainda que tivesse de esperar pelos últimos dias do mercado.

«Podia ter sido essa a tentação [de pagar mais para garantir um central mais cedo], mas não foi. Quando fazes investimentos destes e falhas, tem um impacto significativo ao longo dos anos seguintes. Por isso era preciso acertar, conseguir o preço certo no momento certo, mas acima de tudo conseguir o jogador certo», começou por explicar Omar Berrada, diretor de operações do City, em declarações ao Manchester Evening News.

«Tal como não tivemos pressa em comprar um central na época passada, depois de termos recusado pagar tanto pelo Harry Maguire, neste verão estava bem claro aquilo que queríamos, e felizmente conseguimos o jogador que queríamos pelo preço que queríamos», acrescentou.

Berrada falou também ao site «The Athletic» sobre a contratação de Rúben Dias, e aí lembrou a transferência de Nicolás Otamendi para o Benfica.

«O Rúben Dias estava na nossa lista há muito tempo. Acompanhámos a evolução nas épocas anteriores, mas ele tinha uma cláusula de rescisão que rondava os 88 milhões de euros, penso eu. Este ano conseguimos negociar com o Benfica por um valor significativamente mais baixo e o facto de eles estarem interessados no Otamendi também ajudou», explicou Berrada.