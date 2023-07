O Sporting está a negociar a contratação de José Ángel, lateral direito pertencente aos quadros do Sevilha.

A informação foi adiantada pelo zerozero, e confirmada pelo Maisfutebol.

Os leões têm procurado várias opções para o lado direito da defesa, tendo em conta a saída de Pedro Porro e também de Héctor Bellerín, e agora estão a avançar por outro jogador espanhol.

José Ángel tem apenas 21 anos. Formado no Sevilha, tem 17 jogos pela equipa principal (dois golos e uma assistência).

Na segunda metade da época passada esteve emprestado ao Elche, pelo qual somou nove jogos e um golo.

Ao que o Maisfutebol apurou, em cima da mesa está a compra do passe por parte do Sporting, mas o emblema leonino tem a concorrência de dois emblemas do país vizinho, pelo menos.