O avançado internacional hondurenho Rubilio Castillo vai ser cedido pelo Tondela ao Deportivo Táchira, clube da Venezuela.

Ao que o Maisfutebol apurou, o empréstimo vai acontecer até dezembro deste ano, mês que coincide com o final da época desportiva no país sul-americano.

Está quase tudo certo no acordo entre as partes. Faltam apenas burocracias habituais, como a viagem do jogador e os exames médicos.

Castillo chegou no início desta época ao Tondela com um contrato de três anos, até junho de 2022. A primeira meia época foi pouco feliz: o jogador de 28 anos esteve lesionado durante um período considerável e disputou apenas três jogos pelos beirões, o último deles a 19 de outubro, para a Taça de Portugal, ante o Feirense.

