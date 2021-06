O Wolverhampton e o Grasshopper anunciaram esta terça-feira, em simultâneo, que Toti Gomes vai ser novamente emprestado pelo clube inglês ao homólogo suíço, que está de regresso ao escalão principal.



Toti Gomes, defesa internacional sub-20 por Portugal, despontou no Estoril, foi adquirido pelo Wolverhampton no verão passado e cedido de imediato ao Grasshopper, que viria a sagrar-se campeão da segunda divisão da Suíça.



O jogador de 22 anos irá assim partilhar o balneário com outros jogadores portugueses: o guarda-redes André Moreira, o médio André Santos e os avançados André Ribeiro e Nuno da Silva.



O Grasshopper tenta ainda garantir a continuidade de Cristian Ponde, enquanto Miguel Nóbrega (Benfica) e Nuno Pina (Chievo) regressaram aos respetivos clubes após os períodos de cedência.