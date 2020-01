Kevin-Prince Boateng é reforço do Besiktas, informou o clube turco.



O internacional ganês muda-se para a Turquia por empréstimo da Fiorentina. O jogador de 32 anos deixa a formação viola com um golo marcado em 15 partidas.



Boateng conta com passagens por Tottenham, Portsmouth, AC Milan, Barcelona, Schalke 04, Eintracht Frankfurt e Sassuolo.